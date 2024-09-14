В Ливнах открылся кинотеатр под открытым небом

|
|суббота 14.09.2024 10:24:33
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:00, 14 сентября 2024 года
В Ливнах открылся кинотеатр под открытым небомБлижайший сеанс запланирован на 14 сентября.
Фото: пресс-служба администрации города Ливны
В Ливнах Орловской области организовали кинопоказ под открытым небом. В минувшее воскресенье жителям показали художественный фильм "Тимур и его команда". На просмотр собрались ливенцы всех возрастов.
В Славянском саду продолжатся показы, пока сохраняется теплая погода. Транслировать планируют фильмы, находящиеся в свободном доступе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ливны.
В следующем году репертуар кинотеатра может увеличиться, если ливенцы проявят к этому интерес. В таком случае организатор подпишет договор с правообладателями кинокартин.
Ближайший сеанс: 14 сентября в 19.00 покажут мультики "Цветик-семицветик" (1948 г.) и "Гуси-лебеди" ( 1949 г.).
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.