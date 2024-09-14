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9:00, 14 сентября 2024 года В Ливнах открылся кинотеатр под открытым небом Ближайший сеанс запланирован на 14 сентября.



Фото: пресс-служба администрации города Ливны

В Ливнах Орловской области организовали кинопоказ под открытым небом. В минувшее воскресенье жителям показали художественный фильм "Тимур и его команда". На просмотр собрались ливенцы всех возрастов.



В Славянском саду продолжатся показы, пока сохраняется теплая погода. Транслировать планируют фильмы, находящиеся в свободном доступе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ливны.



В следующем году репертуар кинотеатра может увеличиться, если ливенцы проявят к этому интерес. В таком случае организатор подпишет договор с правообладателями кинокартин.



Ближайший сеанс: 14 сентября в 19.00 покажут мультики "Цветик-семицветик" (1948 г.) и "Гуси-лебеди" ( 1949 г.).







Сергей Силаев



