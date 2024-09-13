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11:54, 13 сентября 2024 года В Орловской области не ожидают дождей на грядущих выходных Сохранится и теплая погода.





В Орловской области не ожидают дождей на грядущих выходных. Прогноз сделали в региональном гидрометцентре.



14 сентября на Орловщине прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов тепла. Порывы ветра местами могут достичь 17 метров в секунду.



15 сентября осадков в регионе не ждут. Днем воздух прогреется до 24 – 29 градусов.



16 сентября дождей тоже не прогнозируют. Днем понедельника температура составит от 22 до 27 градусов тепла.





Артем Ежаков



