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11:25, 13 сентября 2024 года Дело о покушении на убийство в ливенском клубе дошло до суда Едва не погиб 23-летний парень.





Видео: СУ СК России по Орловской области

Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют покушение на убийство.



Как сообщает СУ СК России по Орловской области, трагедия едва не случилась в одном из клубов райцентра. Нетрезвый обвиняемый повздорил с 23-летним парнем и едва не убил оппонента стеклянным бокалом. От смерти молодого человека спасли в больнице.





Артем Ежаков



