Дело о покушении на убийство в ливенском клубе дошло до суда
Едва не погиб 23-летний парень.
Видео: СУ СК России по Орловской области
Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют покушение на убийство.
Как сообщает СУ СК России по Орловской области, трагедия едва не случилась в одном из клубов райцентра. Нетрезвый обвиняемый повздорил с 23-летним парнем и едва не убил оппонента стеклянным бокалом. От смерти молодого человека спасли в больнице.