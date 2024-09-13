Жилищное управление города Орла возглавил Энрико Чапкин
Эту информацию сайту "Вести-Орел" подтвердили в самом учреждении.
Жилищное управление города Орла возглавил Энрико Чапкин. Эту информацию сайту "Вести-Орел" подтвердили в самом учреждении. Энрико Чапкин назначен на текущую должность еще 28 августа.
Ранее Энрико Чапкин работал в регдепартаменте социальной защиты в должности главного специалиста отдела стационарных организаций управления социального обслуживания, опеки и попечительства, сообщает "Коммерсант".