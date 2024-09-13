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10:23, 13 сентября 2024 года Клычков сообщил еще об одном сбитом беспилотнике В ночь на 13 сентября в Орловской области обезвредили три БПЛА.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 13 сентября было сбито три БПЛА.



– По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один – итого три БПЛА за ночь, – написал глава региона.

Губернатор отметил, что атаки на регион носят систематический характер, однако боевые части воздушной обороны надежно защищают орловское небо.





Сергей Силаев



