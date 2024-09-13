Больше 600 детей пострадали от укусов клещей в Орловской области

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12:22, 13 сентября 2024 года
Больше 600 детей пострадали от укусов клещей в Орловской областиТеплая погода пока не дает паразитам уйти в спячку.
По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 12 сентября с укусами клещей к медикам обратились 1938 человек, включая 614 детей.
Клещевой боррелиоз подтвердился у 19 взрослых. Новых случаев заболевания не подтверждено.
Среди снятых с орловцев клещей зараженными возбудителями болезни Лайма оказались 18,4%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 6,6%.
Артем Ежаков
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