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11:00, 13 сентября 2024 года В Орле открылась выставка Ольги Тучниной "Любимый город" Работы преподавателя Орловской художественной школы представлены в музее-мастерской Курнакова.







В Орле открылась выставка Ольги Тучниной "Любимый город". Работы преподавателя Орловской художественной школы представлены в музее-мастерской Курнакова.



В экспозицию вошли акварельные листы и графические работы из фондов Орловского музея изобразительных искусств и коллекции автора. Каждая картина передает идентичность и неповторимость старинных домов и улочек Орла, многие из которых уже давно исчезли и увидеть их можно только на полотнах.



Посетить выставку можно по 20 октября.



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Эва Стасюлевич



