В Орле открылась выставка Ольги Тучниной "Любимый город"
Работы преподавателя Орловской художественной школы представлены в музее-мастерской Курнакова.
В Орле открылась выставка Ольги Тучниной "Любимый город". Работы преподавателя Орловской художественной школы представлены в музее-мастерской Курнакова.
В экспозицию вошли акварельные листы и графические работы из фондов Орловского музея изобразительных искусств и коллекции автора. Каждая картина передает идентичность и неповторимость старинных домов и улочек Орла, многие из которых уже давно исчезли и увидеть их можно только на полотнах.