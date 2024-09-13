Благоустройство такого числа территорий стало возможным благодаря дополнительному финансированию из Москвы.
45 дворов отремонтировали в Орле. Благоустройство такого числа территорий стало возможным благодаря дополнительному финансированию из Москвы, сообщает региональный информационный портал. На ремонт направили 300 миллионов рублей.
В областной столице в порядок привели дворы по ул. Ленина, пер. Почтовому, ул. Тургенева, ул. Брестской, ул. Максима Горького, ул. Пролетарская гора, ул. Полесской и ул. Матросова, ул. Новикова, ул. Ливенской, пер. Межевому.