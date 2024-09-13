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7:37, 13 сентября 2024 года В Орловской области уничтожили два беспилотника БПЛА сбиты над регионом в ночь на 13 сентября.



Фото: архив "Вестей"

Ночью 13 сентября в Орловской области обезвредили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.



Всего над территорией страны за ночь уничтожили 20 беспилотников: восемь над Брянской, четыре - над Белгородской, три над Курской, по два над Смоленской и Орловской и один над Калужской.





Сергей Силаев



