Орловские школьники внесли свой вклад в общую Победу

На личные деньги ученики приобрели полиэтиленовые трубы для бойцов СВО.

Ребята решили помочь участникам СВО, когда разбирали старые учебники в школьной библиотеке. Так как книги было некуда девать, они сдали их на мукулатуру. На вырученные средства, а также на деньги, которые им подарили родители на дни рождения, Михаил и Арина приобрели 50 метров полиэтиленовых труб.



- Цель - это поддержать наших солдат, потому что им сейчас очень тяжело, и они спасают нас, - рассказала Арина Демина.

Поступок Михаила и Арины не остался незамеченным. "Настоящие личности, и за них можно родителям не беспокоиться, воспитали правильно", - сказал о ребятах глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.