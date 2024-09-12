Орловские школьники внесли свой вклад в общую Победу

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21:22, 12 сентября 2024 года
Орловские школьники внесли свой вклад в общую ПобедуНа личные деньги ученики приобрели полиэтиленовые трубы для бойцов СВО.
Летопись добрых дел орловцев пополнилась еще одной страницей. Ее написали Михаил и Арина - ученики орловской гимназии № 39.
Ребята решили помочь участникам СВО, когда разбирали старые учебники в школьной библиотеке. Так как книги было некуда девать, они сдали их на мукулатуру. На вырученные средства, а также на деньги, которые им подарили родители на дни рождения, Михаил и Арина приобрели 50 метров полиэтиленовых труб.
- Цель - это поддержать наших солдат, потому что им сейчас очень тяжело, и они спасают нас, - рассказала Арина Демина.
Поступок Михаила и Арины не остался незамеченным. "Настоящие личности, и за них можно родителям не беспокоиться, воспитали правильно", - сказал о ребятах глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
Анна Вайсергисер