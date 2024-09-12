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21:00, 12 сентября 2024 года В Орловской области могут объявить режим ЧС из-за засухи Длительное отсутствие обильных дождей негативно сказывается на состоянии сельскохозяйственных культур.







В мае в Орловской области ввели режим ЧС из-за заморозков. Теперь же засуха грозит стать чрезвычайной ситуацией. Уже больше месяца в регионе не было дождей, что негативно сказывается на сельскохозяйственных культурах. Скоро начнется посев озимой пшеницы, сейчас для этого готовят почву. Уже провели рыхление и вносят минеральные удобрения. Но если дожди не пойдут в течение следующей недели, ситуация станет критической. Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. - Мы рассматриваем возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за засухи. Этот вопрос обсуждаем с фермерами и сельхозпредприятиями, - рассказал он. В одном только болховском хозяйстве должны засеять 760 гектаров озимой пшеницы. Сейчас зерно проходит калибровку в хранилищах. Семена нужно успеть посеять до 25 сентября. Остается надеяться, что погода изменится, потому что искусственное орошение для зерновых и масличных культур не предусмотрено.





Татьяна Тимохина



