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20:30, 12 сентября 2024 года Вынужденные переселенцы смогут пройти реабилитацию в орловском санатории Помощь им окажут бесплатно.







В Орловском санатории "Лесной" проводится бесплатная реабилитация для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей, пострадавших от боевых действий. Лечение предоставляется амбулаторно и включает в себя различные направления.



Программа реабилитации обычно рассчитана на 12-14 дней. Пациенты приезжают в санаторий из ПВР. Им доступны озонотерапия, водные процедуры, физиотерапия, лечение лазером, бассейн, массаж и другие оздоровительные мероприятия. При необходимости пациенты могут получить помощь психолога.



Чтобы попасть на реабилитацию в санаторий "Лесной", беженцам необходимо записаться на консультацию к главному врачу и предоставить паспорт, полис и СНИЛС.







Елена Литинская



