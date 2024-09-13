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9:30, 13 сентября 2024 года В Орле начнут работу спортивные секции для ветеранов СВО с инвалидностью Уже на следующей неделе планируется провести первое ознакомительное занятие.



Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области

В Орле будут созданы спортивные секции для ветеранов СВО, имеющих инвалидность. Этот вопрос обсуждался на встрече руководителя орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольги Анисимовой и директора Училища олимпийского резерва Дмитрия Шатохина. "Защитники Отечества" в Орловской области. Планируется, что на следующей неделе состоится первое ознакомительное занятие. Ветераны смогут посетить манеж, узнать о доступных для них спортивных дисциплинах и познакомиться с тренерами. Об этом сообщает филиал фонда





Сергей Мерцалов



