В Орле начнут работу спортивные секции для ветеранов СВО с инвалидностью
Уже на следующей неделе планируется провести первое ознакомительное занятие.
Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области
В Орле будут созданы спортивные секции для ветеранов СВО, имеющих инвалидность. Этот вопрос обсуждался на встрече руководителя орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольги Анисимовой и директора Училища олимпийского резерва Дмитрия Шатохина.
Планируется, что на следующей неделе состоится первое ознакомительное занятие. Ветераны смогут посетить манеж, узнать о доступных для них спортивных дисциплинах и познакомиться с тренерами. Об этом сообщает филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области.