Ученый из Орла выступит на международной конференции во Франции
Преподаватель ОГУ представит результаты исследования в дистанционном формате.
Фото: ОГУ имени Тургенева
Заведующая кафедрой романской филологии Орловского государственного университета Татьяна Ретинская примет участие в работе 20-й международной научной конференции по ономастике, организованной национальными архивами Франции и университетом города Кан.
Мероприятие проходит с 11 до 13 сентября. Татьяна Ретинская представит результаты исследования региональных вариантов французского языка в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе Орловского госуниверситета.
– Татьяна Ретинская стала единственным российским ученым, приглашенным к участию в конференции, - подчеркнули в пресс-службе вуза.