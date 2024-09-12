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19:30, 12 сентября 2024 года

Детский сад № 1 в Болхове отмечает 80-летие

Особое внимание здесь уделяют патриотическому воспитанию детей.



Вот уже 80 лет детский сад № 1 в Болхове встречает малышей, а также внуков и правнуков первых воспитанников. Среди них и Светлана Николашина, которая 45 лет назад была одной из выпускниц этого детсада. Сюда же ходили ее дети и папа.
 
В те времена учреждение отапливалось дровами, не было канализации, мебель и посуду собирали по разрушенным домам, а игрушками служили тряпичные и соломенные куклы, а также глиняные свистульки.
 
Сейчас в детском саду есть эргономичная мебель, спортивное оборудование и новые игрушки. Кроме воспитателей, с детьми работают логопеды и психологи, используя современные методики. Например, с помощью глюкофона развивают слух, внимание, воображение и память.
 
В детском саду есть множество тематических уголков, где малыши могут применять на практике то, чему их научили. А педагоги побеждают в конкурсах со своими методическими разработками. Например, авторское пособие для юных инспекторов дорожного движения в 2019 году признано лучшим в Орловской области.



Татьяна Тимохина
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