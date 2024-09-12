Главная » Новости



16:30, 12 сентября 2024 года Актеры "Свободного пространства" победили в фестивале уличных театров Культурное соревнование проходило в Белореченске.







В Белореченск съехались 26 театральных коллективов со всей страны на фестиваль уличных театров "Белая река". Орел представила труппа "Свободного пространства", актеры выступали в непривычных для себя декорациях.



– Когда актеры знают свою роль, когда он знает о чем спектакль, их можно хоть в лес вывезти, они найдут мизансцену. Актеры наполняют любое пространство, - отметил режиссер-постановщик спектакля Сергей Пузырев.



Орловцы выступили с постановкой "А у нас во дворе" и добавили в свою копилку награды. Также в преддверии нового сезона театр получил за победу в Белореченске 300 тысяч рублей.





Эва Стасюлевич



