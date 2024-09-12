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17:00, 12 сентября 2024 года В Ливнах во дворе дома нашли артиллерийский снаряд Обезвреживанием опасной находки занимались специалисты МЧС.



Фото: архив

В городе Ливны нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сделали во время земляных работ во дворе дома №37 на улице Курской.



11 сентября в город приезжали специалисты, которые занимаются обезвреживанием боеприпасов. Они изъяли и уничтожили найденный снаряд.



Как отмечает тг-канал "Уездный город", в Ливнах довольно редко находят боеприпасы. Обычно подобные находки обнаруживают во время полевых работ в окрестностях города.





Сергей Мерцалов



