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18:00, 12 сентября 2024 года В Орле вынесен приговор по делу о производстве 49 килограммов наркотиков Лабораторию члены преступной группы создали в гараже.





Орловский областной суд приговорил двух орловцев к колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков и покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ.



Как рассказали в прокуратуре, один из осужденных с подельником создали в гараже нарколабораторию, где приготовили 49 килограммов запрещенного вещества и хранили для дальнейшей продажи.



Второй осужденный попался силовикам при попытке сбыть 16,8 килограмма наркотиков.



Фигуранты осуждены на 16 лет и один месяц и 9 колонии строгого режима соответственно. Также им назначены штрафы в 600 и 500 тысяч рублей.





Артем Ежаков



