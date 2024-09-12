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19:00, 12 сентября 2024 года В Ливнах появится первая модельная библиотека На работы потратят 8,4 миллиона рублей.



Фото: Сергей Трубицин

В Ливнах Орловской области детскую библиотеку № 3 преобразуют в модельную. Культурное учреждение станет первым подобным в городе, сообщил его глава Сергей Трубицин в Telegram-канале.



По словам градоначальника, на преображение городской детской библиотеки № 3 потратят 8,4 миллиона рублей: 7,9 миллиона из федерального бюджета, 420 тысяч из городского и 80 тысяч из областного.



Для юных читателей организуют пространство с ярким интерьером, где можно поработать, заняться учебой, выполнить домашнее задание. В библиотеке появятся зоны общения и проведения мероприятий, игровой уголок и компьютерная зона. В библиотеке создадут доступную среду для ребят с ограниченными возможностями здоровья.



Открытие библиотеки запланировано на ближайшее время. Рабочим еще предстоит завершить благоустройство прилегающей территории.





Сергей Силаев



