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17:30, 12 сентября 2024 года В Орловской области 12 районов освоили средства по нацпроектам Всего на эти цели в регионе потратили 3,1 миллиарда с начала года.



Фото: архив

В Орловской области 12 муниципалитетов завершили освоение средств, предусмотренных на цели по нацпроектам на 2024 год. Эту информацию озвучили 12 сентября на заседании губернатора с главами районов.



С 5 по 12 сентября 2024 года на национальные проекты в регионе направили 116 миллионов рублей. Средства потратили на ремонт областных и муниципальных дорог, строительство аэропорта, благоустройство, ремонт спортзалов и другие цели. По словам губернатора Андрея Клычкова, всего с начала года на национальные проекты израсходовали 3,1 миллиарда рублей или 49% от плана. Расходы по муниципальным проектам составляют 1,1 миллиарда рублей или 54% от плана.



Освоение средств по нацпроектам завершили двенадцать районов области. Еще в двух - Глазуновском и Корсаковском - уровень оплаты составляет порядка 90%.





Сергей Силаев



