Орловский наркологический диспансер помогает избавиться от разных зависимостей
Здесь помогут снять тягу к спиртному, наркотикам, психоактивным веществам, сигаретам.
Орловский наркологический диспансер помогает избавиться от разных зависимостей. Здесь помогут снять тягу к спиртному, наркотикам, ненаркотическим психоактивным веществам, сигаретам. Последнее – в амбулаторных условиях.
С каждым пациентом проводится отдельная работа. После назначения врача переходят к медикаментозному лечению, через 10 дней начинается повторный этап терапии.
Вкупе с медикаментозным лечением оказывают психологическую поддержку, с чем помогают священники. Пагубную привычку нужно заменить полезными.