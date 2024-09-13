В Верховском районе приведут в порядок четыре дороги

|Главная » Новости
8:45, 13 сентября 2024 года
В Верховском районе приведут в порядок четыре дорогиУже сданы два участка, а на двух других работы планируется завершить к концу сентября.
Фото: архив
В Верховском районе Орловской области в 2024 году капитально отремонтируют участки четырех дорог местного значения. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.
Уже завершены работы на двух объектах:
* на участке автодороги "Верховье - Покровское" - деревня Даменка, протяженность которого составляет 1,7 километра;
* на участке улично-дорожной сети в поселке Верховье от улицы Пионерская до улицы Победы, протяженностью 120 метров.
На обоих объектах восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, появились остановочные павильоны. Работы были приняты в конце июля и 4 сентября соответственно. Также продолжается ремонт тротуаров на улицах Чернышова и Советская в Верховье. Работы планируется завершить к 30 сентября.
Всего на ремонт дорог в Верховском районе выделено более 18 миллионов рублей.
Сергей Мерцалов