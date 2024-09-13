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8:45, 13 сентября 2024 года

В Верховском районе приведут в порядок четыре дороги

Уже сданы два участка, а на двух других работы планируется завершить к концу сентября.

Фото: архив

В Верховском районе Орловской области в 2024 году капитально отремонтируют участки четырех дорог местного значения. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.
 
Уже завершены работы на двух объектах:
* на участке автодороги "Верховье - Покровское" - деревня Даменка, протяженность которого составляет 1,7 километра;
* на участке улично-дорожной сети в поселке Верховье от улицы Пионерская до улицы Победы, протяженностью 120 метров.
 
На обоих объектах восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, появились остановочные павильоны. Работы были приняты в конце июля и 4 сентября соответственно. Также продолжается ремонт тротуаров на улицах Чернышова и Советская в Верховье. Работы планируется завершить к 30 сентября. 
 
Всего на ремонт дорог в Верховском районе выделено более 18 миллионов рублей. 



Сергей Мерцалов
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