В Верховском районе приведут в порядок четыре дороги

Уже сданы два участка, а на двух других работы планируется завершить к концу сентября.

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Уже завершены работы на двух объектах:

* на участке автодороги "Верховье - Покровское" - деревня Даменка, протяженность которого составляет 1,7 километра;

* на участке улично-дорожной сети в поселке Верховье от улицы Пионерская до улицы Победы, протяженностью 120 метров.

На обоих объектах восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, появились остановочные павильоны. Работы были приняты в конце июля и 4 сентября соответственно. Также продолжается ремонт тротуаров на улицах Чернышова и Советская в Верховье. Работы планируется завершить к 30 сентября.

Всего на ремонт дорог в Верховском районе выделено более 18 миллионов рублей.