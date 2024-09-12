Прививки от гриппа сделали уже более 46 тысяч орловцев

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14:30, 12 сентября 2024 года
Прививки от гриппа сделали уже более 46 тысяч орловцевВ регионе продолжается прививочная кампания.
Фото: архив
В Орловской области продолжается вакцинация от гриппа. На сегодняшний день прививку сделали более 46 тысяч жителей региона.
Особенно важно привиться пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пройти вакцинацию медицинским и педагогическим работникам, сотрудникам сферы обслуживания и транспорта, полиции, а также призывникам и вахтовикам.
Сергей Мерцалов