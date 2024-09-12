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14:30, 12 сентября 2024 года Прививки от гриппа сделали уже более 46 тысяч орловцев В регионе продолжается прививочная кампания.



Фото: архив

В Орловской области продолжается вакцинация от гриппа. На сегодняшний день прививку сделали более 46 тысяч жителей региона. тг-канал "Телеграммы из Орла". Особенно важно привиться пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пройти вакцинацию медицинским и педагогическим работникам, сотрудникам сферы обслуживания и транспорта, полиции, а также призывникам и вахтовикам.





Сергей Мерцалов



