В Орле ускорили работы по модернизации двух котельных
Работы стартовали сразу после завершения отопительного сезона.
Фото: мэрия Орла
В Орле ускорили темпы ремонта двух котельных, расположенных на улицах Авиационной и Кромской. Рабочие должны уложиться до наступления холодов, модернизация началась после завершения последнего отопительного сезона.
Подрядчик работает в режиме продленного дня, чтобы уложиться в сроки. Ремонт выполняется на федеральные средства, сообщили в пресс-службе администрации Орла.
Две ремонтируемые котельные обеспечивают теплом почти 60 многоквартирных домов и 17 соцобъектов.