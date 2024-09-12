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13:18, 12 сентября 2024 года В Орле ускорили работы по модернизации двух котельных Работы стартовали сразу после завершения отопительного сезона.



Фото: мэрия Орла

В Орле ускорили темпы ремонта двух котельных, расположенных на улицах Авиационной и Кромской. Рабочие должны уложиться до наступления холодов, модернизация началась после завершения последнего отопительного сезона.



Подрядчик работает в режиме продленного дня, чтобы уложиться в сроки. Ремонт выполняется на федеральные средства, сообщили в пресс-службе администрации Орла.



Две ремонтируемые котельные обеспечивают теплом почти 60 многоквартирных домов и 17 соцобъектов.





Сергей Силаев



