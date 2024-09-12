В селе под Орлом временно отключат газ

Подачу "голубого топлива" приостановят в селе Дросково.
25 сентября с 9:00 до 16:00 в селе Дросково Покровского района приостановят подачу газа из-за внеплановых работ на распределительном газопроводе. Об этом сообщили в "Газпром межрегионгаз и газораспределение Орел".
От "голубого топлива" временно отключат дома по ул. Заводской, ул. Больничной, ул. Славянской, ул. Комсомольской, ул. Кооперативной, ул. Блынского, ул.
Советской, ул. Садовой, ул. Гагарина, ул. Октябрьской, ул. Сельхозтехника, пер. Школьному.