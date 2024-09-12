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11:23, 12 сентября 2024 года В Орле экс-полицейского оштрафовали за покушение на мошенничество Мужчина получил деньги в обмен на помощь повлиять на результат доследственной проверки, хотя фактически не мог этого сделать.





Заводской районный суд города Орла на 200 тысяч рублей оштрафовал бывшего сотрудника полиции за покушение на мошенничество. Уголовное дело возбудили на основании материалов УМВД. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по региону.



Из материалов дела следует, что осужденный получил от женщины 30 тысяч рублей. В обмен он обещал повлиять на результат доследственной проверки в пользу орловчанки, хотя фактически не мог этого сделать, так как был отстранен от работы.





Артем Ежаков



