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11:01, 12 сентября 2024 года

Орел потратит больше полумиллиарда рублей на погашение кредитов

Для этого, а также исполнения судебных исков, областная столица использует больше 600 миллионов рублей, полученных от федералов.


На внеочередном заседании городского Совета Орла 12 сентября депутаты утвердили изменения в бюджет города. Ранее областной столице распоряжением кабмина РФ дополнительно выдали больше 605 миллионов рублей.

Из этих денег почти 525 миллионов рублей потратят на погашение кредиторской задолженности, еще чуть больше 80 миллионов пойдут на погашение судебных исков, сообщили в пресс-службе горсовета.


Артем Ежаков
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