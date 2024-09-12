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10:51, 12 сентября 2024 года В Орле прохожие не дали утонуть мужчине Трагедия едва не случилась на набережной Есенина.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В два часа дня 11 сентября в районе набережной Есенина в Орлике едва не утонул мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



В месте ЧП глубина была небольшой, и очевидцам удалось вытащить упавшего в реку мужчину на берег. Его передали врачам скорой помощи.



В обстоятельствах ЧП уже разбираются сотрудники правоохранительных органов.





Артем Ежаков



