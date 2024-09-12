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10:29, 12 сентября 2024 года В Орловской области намолочено 2,9 миллиона тонн зерна Также намолочено 475 тысячи тонн масличных культур.





В Орловской области аграриями уже намолочено 2 миллиона 898 тысяч тонн зерновых и 475 тысяч тонн масличных культур. Об этом сообщает региональный информационный портал. Их уборка с полей Орловщины продолжается.



Также идет сев озимых зерновых. Посеяно 100 тысяч гектаров зерновых культур и 86 тысяч гектаров озимого рапса.



По показателям средней урожайности зерновых и масличных культур Орловская область вошла в десятку лидеров по РФ.





Артем Ежаков



