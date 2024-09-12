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13:00, 12 сентября 2024 года Орловский психолог рассказал о способах борьбы с травлей в коллективе Также Артем Перков раскрыл некоторые причины, из-за которых над человеком начинают издеваться.







Орловский психолог рассказал о способах борьбы с травлей в коллективе. Также Артем Перков раскрыл причины, из-за которых над ребенком начинают издеваться.



По данным исследований, объектом нападок в коллективе становится человек, который от него отличается. Агрессорами чаще становятся травмированные люди, которые пытаются это компенсировать.



Чтобы помочь самому себе, в первую очередь травимый должен признать сам факт буллинга. Дальше нужно обратиться за помощью – родителям, учителям, друзьям, психологу. В этом, подчеркивает психолог, нет ничего стыдного.





Эльза Ахмедбекова



