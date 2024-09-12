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10:00, 12 сентября 2024 года Оповещать орловцев об опасности беспилотников планируют через мобильное приложение Это следует из ответа официального аккаунта пресс-службы правительства региона в "ВКонтакте".





Оповещать орловцев об опасности беспилотников планируют через мобильное приложение. Это следует из ответа официального аккаунта пресс-службы правительства региона в "ВКонтакте" под трансляцией губернатора Андрея Клычкова.

"В настоящее время прорабатывается вопрос разработки системы дополнительного информирования жителей Орловской области об атаках БПЛА (мобильное приложение)", – сообщил аккаунт сообщества "Орловская область". О том, что в регионе задумались об информировании населения об опасности беспилотников, в конце августа сообщил губернатор Андрей Клычков. Это обусловлено частотой атак дронов. Сейчас жителей Орловской области оповещают об опасности только в случае ракетной угрозы.





Артем Ежаков



