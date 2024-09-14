Под Орлом нашли шесть ничейных газопроводов

Администрацию Хотынецкого района обязали оформить на них права муниципальной собственности.
Хотынецкая межрайонная прокуратура в ходе проверки использования муниципального имущества выяснила, что на территории Меловского сельского поселения расположено шесть фактически бесхозных газопроводов, а органы местного самоуправления не занимались их постановкой на учет и оформлением в муниципальную собственность.
Через суд администрацию Хотынецкого района обязали оформить на газопроводы права муниципальной собственности.