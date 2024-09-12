Болховский благочинный передал бойцам посылку с инструментами и медикаментами
Александр Кузнецов снова посетил одно из мотострелковых подразделений в ЛНР.
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона протоиерей Александр Кузнецов снова посетил одно из мотострелковых подразделений в Луганской Народной Республике.
Бойцам отвезли собранную гуманитарную помощь, включая строительные инструменты, медикаменты. Помимо помощи материальной, батюшка привез помощь духовную: передал стяги с изображением Спаса Нерукотворного и воинские молитвословы, а также побеседовал с воинами.