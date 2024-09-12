В Орловской области могут ввести проверки въезжающих в регион машин
Теме дополнительного усиления мер безопасности и контроля в области было посвящено заседание оперативного штаба.
11 сентября в областной администрации прошло очередное заседание оперативного штаба региона. Как сообщает портал правительства области, помимо вопроса набора граждан на контрактную службу, обсуждалась тема дополнительного усиления мер безопасности и контроля в области, включая проведение проверок автотранспорта, въезжающего на территорию региона.
В заседании штаба участвовали губернатор Андрей Клычков, члены правительства региона, представители силовых и чрезвычайных ведомств.