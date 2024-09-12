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12:22, 12 сентября 2024 года Орловские полицейские изъяли больше полукилограмма наркотиков В регионе завершился третий этап операции "Мак – 2024".





В Орловской области завершился третий этап оперативно-профилактической операции "Мак – 2024". Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону, по его итогам изъято 612 граммов запрещенных веществ, включая 550 граммов наркотиков растительного происхождения и 62 грамма "синтетики".



Полицейскими уничтожено четыре очага дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью в 98 квадратных метров.



По фактам наркопреступлений возбуждено 12 уголовных дел, а также составлено 19 административных протоколов.





Артем Ежаков



