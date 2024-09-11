Клычков призвал болельщиков поддержать орловскую команду в "птичьем" дерби
В рамках четвертого раунда "Пути регионов" Кубка России ФК "Орел" сразится с саратовским "Соколом".
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Футбольный клуб "Орел" узнал своего следующего соперника по Кубку России. Им станет команда "Сокол" из Саратова, выступающая в Первой лиге. Губернатор Андрей Клычков призвал болельщиков поддержать орловцев в "птичьем" дерби.
- "Сокол" - опытный соперник, но у нас есть преимущество: "Орлы" будут играть на домашнем поле, - отметил глава региона.
Он также сообщил предварительную дату матча: игра должна пройти 25 сентября на стадионе имени Ленина.