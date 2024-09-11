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21:15, 11 сентября 2024 года Клычков призвал болельщиков поддержать орловскую команду в "птичьем" дерби В рамках четвертого раунда "Пути регионов" Кубка России ФК "Орел" сразится с саратовским "Соколом".



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Футбольный клуб "Орел" узнал своего следующего соперника по Кубку России. Им станет команда "Сокол" из Саратова, выступающая в Первой лиге. Губернатор Андрей Клычков призвал болельщиков поддержать орловцев в "птичьем" дерби. - "Сокол" - опытный соперник, но у нас есть преимущество: "Орлы" будут играть на домашнем поле, - отметил глава региона.



Он также сообщил предварительную дату матча: игра должна пройти 25 сентября на стадионе имени Ленина.











Сергей Мерцалов



