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20:40, 11 сентября 2024 года На Орловщине сформируют 9-тонный запас лесных семян Работу проведут в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие".



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В 2025 году в Орловской области сформируют 9-тонный запас семян, а также восстановят лес на площади 360 гектаров. Работу проведут в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Запланировано приобрети 18 единиц леспопожарной техники, 4 единицы спецтехники для лесовосстановления и разведения лесов. Кроме того, нам предстоит сформировать 9-тонный запас лесных семян, - рассказал глава региона.



Он также напомнил, что в этом году уже была проделана большая работа по восстановлению лесных угодий в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".











Сергей Мерцалов



