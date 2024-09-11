Почти 450 учеников из Курской области сели за парты на Орловщине

|
|Главная » Новости
21:00, 11 сентября 2024 года
Почти 450 учеников из Курской области сели за парты на ОрловщинеТеперь у них все новое: друзья, школа и жизнь.
1 сентября 443 ребенка из приграничных районов Курской области пошли в школы Орловского региона. Жизнь для детей постепенно входит в привычное русло.
Семья Разумовых приехала в Орел буквально за пару дней до начала учебного года. Но им удалось сразу устроить ребенка в школу. В этом сентябре первоклассница Василиса пошла в орловский лицей № 18.
- Зашли в школу, и нам сказали: „Вы приняты, приходите“. Принесли документы, ребенку выдали учебники. Собрать на тетради нам помог родительский комитет, - рассказала мама Василисы, Ольга Разумова.
И родители орловских школьников, и учителя, и дети хорошо понимают, в какой ситуации оказались тысячи беженцев. Организовать нормальный учебный процесс для детей было главной задачей, и она уже решена.
Эва Стасюлевич