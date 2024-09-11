Почти 450 учеников из Курской области сели за парты на Орловщине

Теперь у них все новое: друзья, школа и жизнь.

Семья Разумовых приехала в Орел буквально за пару дней до начала учебного года. Но им удалось сразу устроить ребенка в школу. В этом сентябре первоклассница Василиса пошла в орловский лицей № 18.

- Зашли в школу, и нам сказали: „Вы приняты, приходите“. Принесли документы, ребенку выдали учебники. Собрать на тетради нам помог родительский комитет, - рассказала мама Василисы, Ольга Разумова.

И родители орловских школьников, и учителя, и дети хорошо понимают, в какой ситуации оказались тысячи беженцев. Организовать нормальный учебный процесс для детей было главной задачей, и она уже решена.

