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20:00, 11 сентября 2024 года На улицы Орла вышел троллейбус из Питера Всего в город из Северной столицы прибудут пять "рогатых" машин.







На улицы Орла вышел первый троллейбус, который прибыл из Санкт-Петербурга. Еще недавно он колесил по Невскому проспекту, а теперь будет перевозить пассажиров по маршруту №1 "Автовокзал - "Санаторий "Лесной". Всего в город из Северной столицы поступят пять отремонтированных троллейбусов.



Это гибрид электробуса и троллейбуса, рассчитанный на 86 пассажиров. Среди особенностей салона - наличие четырех электрических отопителей, а также кондиционер для водителя. В первый рейс на питерском троллейбусе отправилась водитель с 20-летним стажем Жанна Алехина. Вместе с ней на "рогатом" прокатились журналисты "Вести-Орел".





















Анна Боева



