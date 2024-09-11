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20:30, 11 сентября 2024 года В Орле готовятся к отопительному сезону Рабочие меняют теплосети.







В областном центре продолжается подготовка к отопительному сезону. В городе идут работы по замене теплосетей, модернизацией оборудования занимается компания "Квадра".



До ноября планируется установить порядка 200 метров новых труб. В настоящее время работы кипят на пересечении Трамвайного переулка и улицы Пушкина. Здесь большое количество подземных коммуникаций.



– Будет заменено 140 метров тепловых сетей. Стоимость выполнения работ более 20 миллионов рублей. Срок окончания - 30 сентября, - рассказал "Вести-Орел" директор производственного подразделения "Тепловые сети" АО "Квадра" Юрий Тюкалов.



Этими работами компания завершит пятилетнюю инвестиционную программу, начавшуюся в 2019 году. За это время заменено порядка 30 километров труб в Орловской области.





Антон Киселёв



