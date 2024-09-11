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19:30, 11 сентября 2024 года
Победитель конкурса "Ветеранских подворий"создал в Орловской области искусственный прудАнатолий Савкин также может похвастаться ухоженным двором с фонтаном.
Ежегодно в Орловской области проходит смотр ветеранских подворий. Участники демонстрируют свои огороды, сады и домашнюю птицу. Победителю вручают денежный приз, который он может потратить по своему усмотрению.
Житель поселка Морозовский Свердловского района Анатолий Савкин стал победителем конкурса "Ветеранское подворье" в 2016 году. Он потратил выигранные деньги на создание искусственного пруда рядом с домом. Теперь это место привлекает любителей рыбалки.
Три года назад в пруд запустили карпа, сазана и карася. Рядом с водоемом построили беседку и крытую веранду для отдыха. На берегу разбили яблоневый сад.
За 12 лет существования конкурса "Ветеранское подворье" более 150 жителей Свердловского района приняли в нем участие. Многие из них побеждали и становились призерами. Как распорядиться выигранными деньгами, каждый участник решает сам.
Татьяна Тимохина