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15:15, 11 сентября 2024 года Жители улицы Рощинской в Орле пожаловались на протекающую крышу Проблема существует не первый год.



Фото: архив

Жительница дома №9 по улице Рощинской обратилась в Народный фронт с просьбой о помощи. По словам женщины, квартиру постоянно заливает с крыши, кровля протекала 15 лет, а последние два года обильно течет.



Дом построили 50 лет назад, с 2022 года сильно заливает 12 квартир. Собственникам пришлось заменить проводку за свой счет, сообщили в пресс-службе ОНФ Орловской области.



Жители обращались в Жилинспекцию и прокуратуру, дом включили в программу капремонта, однако он 50-й на очереди на 2025 год. В правительство региона направлена просьба о взятии под контроль вопроса ремонта, а управляющей компании направили требование провести ремонт кровли.





Сергей Силаев



