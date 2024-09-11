В Мценске появится обзорная площадка

С нее откроется вид на гору Самород, откуда и начал свое становление древний город.

В Мценске появится новая обзорная площадка с видом на гору Самород - место, откуда берет начало древний город. Скоро здесь проведут благоустройство. Проект стал возможен благодаря победе во всероссийском конкурсе Министроя.

Основная идея проекта - создание общественного пространства у воды и пробуждение интереса жителей города к его истории. Об этом рассказала Светлана Алексеева, председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Мценска.

На благоустройство набережной Лескова, где расположится новая обзорная площадка, выделено более 90 миллионов рублей. Работы планируют начать уже в следующем году.