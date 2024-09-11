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16:30, 11 сентября 2024 года

В Мценске появится обзорная площадка

С нее откроется вид на гору Самород, откуда и начал свое становление древний город.



В Мценске появится новая обзорная площадка с видом на гору Самород - место, откуда берет начало древний город. Скоро здесь проведут благоустройство. Проект стал возможен благодаря победе во всероссийском конкурсе Министроя.
 
Основная идея проекта - создание общественного пространства у воды и пробуждение интереса жителей города к его истории. Об этом рассказала Светлана Алексеева, председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Мценска.
 
На благоустройство набережной Лескова, где расположится новая обзорная площадка, выделено более 90 миллионов рублей. Работы планируют начать уже в следующем году.



Владимир Маряшин
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