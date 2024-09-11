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19:00, 11 сентября 2024 года В Орловской области растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19 Уже две недели по региону циркулируют респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы.





В Орловской области со 2 по 8 сентября число обращений в больницы с симптомами ОРВИ составило порядка 2,8 тысячи, что на 12,3% больше позапрошлой семидневки. 52,2% пациентов составляют дети в возрасте до 14 лет. Статистику привели в региональном Роспотребнадзоре.



Также за неделю подтвердилось 325 случаев COVID-19. Это на 55 случаев больше позапрошлой недели.



Уже две недели по региону циркулируют респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы.



Тем временем, на Орловщине стартовала прививочная кампания. Укол от гриппа сделали более 46 тысяч человек.





Артем Ежаков



