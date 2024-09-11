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17:30, 11 сентября 2024 года
"Кросс нации" в Орле пройдет 28 сентябряОрганизаторы немного изменили схему трассы.
"Кросс нации" в Орле пройдет 28 сентября.
Организаторы немного изменили схему трассы. Дистанции по-прежнему проложены по территории стадиона Ленина и парку Победы. Изменился лишь вход в парк – теперь используется вход рядом с манежем.
Дистанции классические: от 600 метров до трех километров в зависимости от возрастной категории.
Организаторы напоминают, что участие в "Кроссе нации" возможно только при наличии медицинской справки.
Регистрация участников – на "Госуслугах" или в день старта с 9:30. Первый старт запланирован на 10:40.
Анастасия Дорохова
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