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17:30, 11 сентября 2024 года "Кросс нации" в Орле пройдет 28 сентября Организаторы немного изменили схему трассы.





"Кросс нации" в Орле пройдет 28 сентября.



Организаторы немного изменили схему трассы. Дистанции по-прежнему проложены по территории стадиона Ленина и парку Победы. Изменился лишь вход в парк – теперь используется вход рядом с манежем.



Дистанции классические: от 600 метров до трех километров в зависимости от возрастной категории.



Организаторы напоминают, что участие в "Кроссе нации" возможно только при наличии медицинской справки.



Регистрация участников – на "Госуслугах" или в день старта с 9:30. Первый старт запланирован на 10:40.





Анастасия Дорохова



