Слепая орловчанка открыла массажную студию

До этого Елена Ветрова успела поработать в больнице и частной клинике.
День Елены Ветровой начинается в пять часов утра, спустя час она уже принимает первых пациентов. Красивее и здоровее орловцев она делает уже 15 лет.
В 22 года девушка потеряла зрение, но руки не опустила. Получила медицинское образование, год трудилась в больнице Боткина, затем в частной клинике, после приняла решение открыть свое дело и сегодня руководит массажным салоном, успевая участвовать в конкурсах и проектах для предпринимателей.
В 2023-м году Елена Ветрова стала победителем в номинации "Малый бизнес" Всероссийского конкурса "Инвастартап" и заявила о себе на всю страну.