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15:30, 11 сентября 2024 года Слепая орловчанка открыла массажную студию До этого Елена Ветрова успела поработать в больнице и частной клинике.







День Елены Ветровой начинается в пять часов утра, спустя час она уже принимает первых пациентов. Красивее и здоровее орловцев она делает уже 15 лет.



В 22 года девушка потеряла зрение, но руки не опустила. Получила медицинское образование, год трудилась в больнице Боткина, затем в частной клинике, после приняла решение открыть свое дело и сегодня руководит массажным салоном, успевая участвовать в конкурсах и проектах для предпринимателей.



В 2023-м году Елена Ветрова стала победителем в номинации "Малый бизнес" Всероссийского конкурса "Инвастартап" и заявила о себе на всю страну.





Юлия Опанасюк



