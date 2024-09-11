В школе под Орлом отремонтировали спортзал и построили новую спортплощадку

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18:00, 11 сентября 2024 года
В школе под Орлом отремонтировали спортзал и построили новую спортплощадкуТеперь здесь есть все необходимое для тренировок, подготовки к соревнованиям и для активного отдыха.
Фото: администрация города Мценска
В школе № 4 города Мценска отремонтировали спортивный зал и построили новую спортивную площадку.
В спортивном зале провели отделочные работы с использованием современных материалов. Также были установлены новые оконные блоки, специализированные светильники, система оповещения и шведская стенка.
Как отмечает инфопортал Орловской области
, новая спортивная площадка открывает широкие возможности для занятий физкультурой. Здесь созданы все условия для тренировок, подготовки к соревнованиям и активного отдыха. На площадке установлены плоскостные сооружения и турники различной сложности. Кроме того, уложено напольное покрытие из специальных материалов, снижающих травмоопасность.
Сергей Мерцалов