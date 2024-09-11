Орловский депутат рассказала о роли будущего кампуса в подготовке инженеров

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17:00, 11 сентября 2024 года
Орловский депутат рассказала о роли будущего кампуса в подготовке инженеровОльга Пилипенко подняла вопрос кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.
Депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко в соцсетях рассказала, что Россия успешно справилась с первыми вызовами импортозамещения, однако сейчас наступает этап решительного технологического скачка. По ее мнению, экономика страны нуждается в инженерных кадрах.
Пилипенко считает, что для скачка есть все необходимое: высокий потенциал молодых специалистов и обновленная технологическая база. К 2030 году в России появится сеть передовых инженерных школ, включающая в себя более 100 центров. Их задача — подготовка кадров для высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Строящийся кампус позволит готовить такие кадры и в Орловской области, отметила депутат.
— Уверена, в их числе будет и Орловский государственный университет. Наша концепция ранее уже получила высокую оценку на министерском уровне. Она органично вписывается в проект Межвузовского студенческого кампуса, возведение которого уже идет полным ходом, — написала Ольга Пилипенко.
Сергей Силаев