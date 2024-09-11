Орловский депутат рассказала о роли будущего кампуса в подготовке инженеров

Ольга Пилипенко подняла вопрос кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко в соцсетях рассказала, что Россия успешно справилась с первыми вызовами импортозамещения, однако сейчас наступает этап решительного технологического скачка. По ее мнению, экономика страны нуждается в инженерных кадрах.



Пилипенко считает, что для скачка есть все необходимое: высокий потенциал молодых специалистов и обновленная технологическая база. К 2030 году в России появится сеть передовых инженерных школ, включающая в себя более 100 центров. Их задача — подготовка кадров для высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Строящийся кампус позволит готовить такие кадры и в Орловской области, отметила депутат.