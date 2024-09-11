В Орле накрыли два подпольных игорных клуба

Они работали в Рыночном переулке и на 3-й Курской.
Фото: СУ СК России по Орловской области
Сотрудники управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии пресекли работу нелегальных игорных клубов в Рыночном переулке и на 3-й Курской в Орле. Игры были организованы с мая 2022-го года по конец июня 2024-го года. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В организации незаконных азартных игр подозреваются четыре человека. Игровое оборудование было замаскировано под видом компьютеров в букмекерской конторе. Оперативниками изъяты мобильные телефоны и сим-карты, роутеры, 266 тысяч рублей, а также сами компьютеры с установленным программным обеспечением.
Как добавили в СУ СК России по Орловской области, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения, запланировано назначение судебных экспертиз, проведение комплекса следственных и других процессуальных действий.