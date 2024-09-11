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12:22, 11 сентября 2024 года В Орле накрыли два подпольных игорных клуба Они работали в Рыночном переулке и на 3-й Курской.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Сотрудники управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии пресекли работу нелегальных игорных клубов в Рыночном переулке и на 3-й Курской в Орле. Игры были организованы с мая 2022-го года по конец июня 2024-го года. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



В организации незаконных азартных игр подозреваются четыре человека. Игровое оборудование было замаскировано под видом компьютеров в букмекерской конторе. Оперативниками изъяты мобильные телефоны и сим-карты, роутеры, 266 тысяч рублей, а также сами компьютеры с установленным программным обеспечением.



Как добавили в СУ СК России по Орловской области, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения, запланировано назначение судебных экспертиз, проведение комплекса следственных и других процессуальных действий.





Артем Ежаков



