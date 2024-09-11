Орловцы снова выбирают народного участкового

Начался первый этап одноименного ведомственного конкурса.
По 20 сентября в Орловской области проходит первый этап конкурса "Народный участковый – 2024". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В борьбу вступили 16 участковых, несущих службу в городах и сельских районах региона. Их анкеты размещены в специальном разделе на сайте ведомства, где можно проголосовать за выбранного правоохранителя.
Стаж конкурсантов составляет не менее трех лет, участковые не имеют дисциплинарных взысканий.
Участники с наибольшим количеством голосов попадут во второй тур, где определится имя лучшего участкового региона. Он представит регион на всероссийском этапе конкурса.