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15:00, 11 сентября 2024 года Орловцы снова выбирают народного участкового Начался первый этап одноименного ведомственного конкурса.





По 20 сентября в Орловской области проходит первый этап конкурса "Народный участковый – 2024". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



В борьбу вступили 16 участковых, несущих службу в городах и сельских районах региона. Их анкеты размещены в специальном разделе на сайте ведомства, где можно проголосовать за выбранного правоохранителя.



Стаж конкурсантов составляет не менее трех лет, участковые не имеют дисциплинарных взысканий.



Участники с наибольшим количеством голосов попадут во второй тур, где определится имя лучшего участкового региона. Он представит регион на всероссийском этапе конкурса.





Артем Ежаков



